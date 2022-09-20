Москва, 20 сентября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Российские банки в июле 2022 года нарастили кредитование физических лиц на 1,1%, а юридических лиц — на 2,4%. Об этом сообщает 20 сентября пресс-служба Банка России.

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В комментарии регулятора отмечается, что оживлению потребительского кредитования способствовало как снижение ставок, так и сезонные факторы — в августе традиционно возрастают расходы из-за трат на отпуск и подготовку к новому учетному году.

ЦБ также отмечает сохраняющуюся тенденция к девалютизации. Сообщается, что в августе кредиты в рублях росли ускоренными темпами (+1,8 трлн рублей, +4,1%), в том числе в результате конвертации в рубли валютных кредитов, которые сокращаются уже шестой месяц подряд.

Темп роста ипотеки в августе ускорился до 2% с 1,3% в июне. При этом регулятор отмечает, что кредиты на новое жильё по прежнему практически полностью выдаются в рамках льготных программ: в августе по ним было выдано 219 млрд рублей против 175 млрд в июле.