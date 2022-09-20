Тирана, 20 сентября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. В управлении ООН по наркотикам и преступности назначили гражданку России Наиду Чамилову главой филиала этого агентства ООН в Албании.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi 20 сентября, Чамилова посетила Тирану две недели назад и направилась в Грузию, где находится до сих пор.

Чамилова работает в управлении ООН по наркотикам и преступности с 2016 года, в 1985 году получила педагогическое образование в Дагестане, затем переехала в Москву, где провела большую часть жизни.