Рим, 20 сентября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Евросоюз оказался «совершенно неподготовленным ко встрече с историческими событиями» 2022 года, заявила 20 сентября лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

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Речь идёт в первую очередь о ситуации в энергетике, ЕС не позаботился о собственной энергетической безопасности, пояснила она.

«ЕС больше ничего не контролирует. Однажды мы решили, что глобализация без каких-либо правил приведет к демократизации мира, а случилось так, что авторитарные режимы укрепились, мы же ослабли и теперь оказались зависимыми», — отметила Мелони.

Италия в сложившейся ситуации должна защищать свои интересы, интересы своего бизнеса и своих граждан, как это уже делают некоторые другие государства, добавила она.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.