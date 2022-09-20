Милан, Италия, 20 сентября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. 34-летний атакующий полузащитник сборной Аргентины по футболу Анхель Ди Мария пропустит центральный матч 9-го тура итальянской Серии А 2022/23 «Милан» — «Ювентус». Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба туринского клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Анхель ди Мария (слева)

По информации источника, Ди Мария получил двухматчевую дисквалификацию за удар в живот защитника «Монцы» Армандо Иццо в матче чемпионата Италии.

Матч «Милан» — «Ювентус» состоится 8 октября 2022 года и пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Анхель Ди Мария сыграл в пяти матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.