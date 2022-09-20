Нью-Йорк, США, , 22:59 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич не исключает, что специальная военная операция России на территории б. УССР превратится в «большой военный конфликт». Об этом Вучич заявил 20 сентября в Нью-Йорке.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы близимся к большому военному конфликту, и теперь вопрос, где границы, и войдем ли мы через некоторое время, может быть, уже через месяц или два, в большой мировой конфликт, какого не было с Второй мировой войны», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии ожидает, что отношения между Западом и Россией, так же, как и между Западом и Китаем, в будущем будут только усложняться.

Напомним, что ранее Александр Вучич заявил, что Сербия будет придерживаться военного нейтралитета и при этом развивать и укреплять военную промышленность.

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