20 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:16 — REGNUM В преддверии долгожданных промежуточных выборов в США, до которых осталось всего 50 дней, национальных опрос NBC выявил, что избиратели отдают предпочтение Республиканской партии, а не демократам, когда речь заходит о решении ключевых вопросов, которые, скорее всего, определят результат голосования.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

Последний опрос зарегистрированных избирателей показал, что для почти 60% избирателей вопрос стоимости жизни является наиболее важным фактором при выборе кандидатов. Для сравнения, для 37% наиболее важным фактором является отношение кандидатов к абортам.

Данный результат особенно благоприятен для республиканцев, так как 47% избирателей также считают их партию более подготовленной к решению экономических проблем.

Вопреки давлению президента США Джо Байдена, всего 20% зарегистрированных избирателей считают угрозу демократии наиболее актуальным вопросом, стоящими сегодня перед страной. Даже громкие сравнения Байдена сторонников экс-президента Дональда Трампа с «полуфашистами» не смогли запугать американцев.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«По прогнозам, к концу 2022 года федеральный долг населения составит 98 процентов ВВП. Как бы вы жили, если бы 98 центов из каждого заработанного вами доллара уходило на оплату долга?» — спрашивает der-tod.

«Те, кто откладывал деньги на пенсию, начинают беспокоиться, смогут ли они дожить до «золотых лет». Ни одно доброе «дело» не остается безнаказанным при демократах», — пишет looksontempests342.

«Вот чего мы добились при Байдене. Инфляция 8,3%. Американцы теперь платят больше налогов, отдают на предметы первой необходимости. Террористам оставлено более 1 млрд единиц военного оборудования в Афганистане. Отправка миллиардов на оборудование Киеву, но только 30% дошло до линии фронта. Его сын берет взятки в Китае. Джо создает законы, как диктатор. Смертность от наркотиков самая высокая за всю историю благодаря его слабой пограничной политике», — перечисляет michaelperm.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я просто не понимаю, как американцы смирились с постоянной ложью от администрации Байденан», — негодует fullofthoughts.

«Как и на всех выборах, всё сводится к экономике. Люди голосуют своими карманами», — подчеркивает LHS72.

«Трудно представить, что кто-то действительно думает, что политика демократов помогает нашей экономике», — указывает Ltbear.

«Да, республиканцы всегда лидируют по важным экономическим вопросам. Но демократы лидируют по вопросам прессы/широкого вещания/Голливуда/развлечений/знаменитостей ~ выпускники средней школы обожают Байдена», — напоминает bilf.

«Либералов, похоже, волнуют только социальные скандалы и то, как правительство может сделать свою жизнь лучше, в то время как консерваторы хотят, чтобы правительство меньше вмешивалось, больше работало и чтобы их просто оставили в покое», — комментирует hadenough2.

«Я подозреваю, что реальность такова, что подавляющее большинство избирателей уже приняли решение и не изменят свою позицию до выборов. Лишь небольшое число избирателей не определились. Победителем в любой гонке станет тот, у кого больше голосов, несмотря на ложь о фальсификации выборов», — уверен Demosthenes2.

Выборы США Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Демократы не стали бы раздавать деньги на всевозможные программы, если бы они не были обеспокоены», — отмечает conquistador642.

Ранее The Washington Times сообщило, что США стремительно приближаются к национальной катастрофе из-за политики лидера страны Джо Байдена. Подчеркивается, что политика Демократической партии подняла инфляцию до 10-летнего максимума и привела к резкому подорожанию топлива.

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