Вашингтон, 20 сентября, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден предложил назначить новым послом США в России Линн Трейси, которая возглавляет американскую дипмиссию в Армении, сообщают 20 сентября местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ранее источник также сообщил, что администрация Джо Байдена ждет ответа от Москвы и надеется назначить Линн Трейси на место Джона Салливана, который покинул этот пост в начале текущего месяца. Сроки ее прибытия и официального назначения будут зависеть от согласия России принять ее в качестве посла в период острой напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Трейси в Университете Джорджии в 1986 году получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза, а также степень доктора права в Университете Акрона в 1994 году. С 1987 по 1990 год она проживала в Москве. На дипломатической службе в Государственном департаменте США Трейси находится с 1994 года, за это время она занимала различные должности в американских дипмиссиях в Афганистане, Киргизии и Казахстане.