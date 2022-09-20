София, , 22:15 — REGNUM Сопредседатель совместной болгаро-македонской комиссии по историческим и учебным вопросам и известный националист Ангел Димитров 20 сентября в интервью для болгарского новостного агентства BGNES заявил, что Северная Македония не готова изменить свою позицию в переговорах с Болгарией.

Македония

Встреча последовала за 20-м заседанием комиссии, которое, как и раньше, не дала никаких существенных результатов. «Нет готовности к каким-то приготовлениям», — заявил Димитров.

Негативным фактором политик назвал активное обсуждение предложения македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) о проведении референдума об отмене Соглашения о добрососедстве с Болгарией, которая стала, по его словам, «фоном заседания».

Политик отметил, что его македонские коллеги сталкиваются с давлением и угрозами при попытке изменить свою позицию.

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