Рим, , 22:11 — REGNUM 32-летний центрфорвард римского «Лацио» и национальной сборной Италии по футболу Чиро Иммобиле с оценкой 9.04 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком недели в Серии А 2022/23.

Чиро Иммобиле Clément Bucco-Lechat

В матче 7-го тура чемпионата Италии с «Кремонезе» (4:0) Чиро Иммобиле отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и одним удачным отбором. Точность передач форварда составила 83%.

В текущем сезоне Чиро Иммобиле принял участие в девяти матчах за «Лацио» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также футболист получил две желтые карточки.