Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Диалог с Россией намерен продолжать французский президент Эммануэль Макрон, заявил политик 20 сентября на 77-й сессии ГА ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Заявив, что Париж «настойчиво выступает за мир», французский лидер сказал, что именно в этом контексте и ведёт «диалог с Россией» о ситуации на территории б. УССР.

Макрон сказал, что поддерживал контакты в течение последних месяцев и что «намерен вести [диалог] дальше». Он заявил, что нельзя допустить нового разделения мира на блоки и альянсы, враждующие друг с другом.