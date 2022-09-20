Рим, 20 сентября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Современные технологии атомной энергетики являются безопасными, от них не следует отказываться, заявил 20 сентября лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци.

Presidencia de la República Mexicana Маттео Ренци

Возражения против таких технологий носят «идеологический» характер, полагает Ренци.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили и некоторые другие итальянские политики, наблюдатели связывают это с резким ростом цен на электроэнергию и экономическим кризисом в Италии.

Все АЭС в стране были закрыты в 1990–2000 годы после нескольких проведенных референдумов по «экологическим» соображениям. В настоящее время Италия импортирует часть используемой электроэнергии.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в восемь раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.