Итальянские политики перестали считать атомную энергетику опасной
Рим, 20 сентября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Современные технологии атомной энергетики являются безопасными, от них не следует отказываться, заявил 20 сентября лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци.
Возражения против таких технологий носят «идеологический» характер, полагает Ренци.
Ранее с аналогичными заявлениями выступили и некоторые другие итальянские политики, наблюдатели связывают это с резким ростом цен на электроэнергию и экономическим кризисом в Италии.
Все АЭС в стране были закрыты в 1990–2000 годы после нескольких проведенных референдумов по «экологическим» соображениям. В настоящее время Италия импортирует часть используемой электроэнергии.
В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в восемь раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.
Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.