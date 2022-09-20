Москва, , 22:08 — REGNUM Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался на тему недопуска национальной сборной России по футболу на чемпионат Европы 2024 года.

Сергей Юран Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Решение УЕФА не удивило — оно было предсказуемо. Если нам на чемпионат мира не разрешили, то и с Евро ситуация была предсказуема. Конечно, меня расстраивает это решение, потому что спорт должен быть вне политики. Понятно, что это наоборот, к сожалению», — цитирует Юрана издание «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций не включил сборную России в отборочный турнир к чемпионату Европы 2024 года.

В сентябре команда Валерия Карпина в рамках товарищеской встречи сыграет со сборной Киргизии. Матч пройдет 24 числа в Бишкеке.