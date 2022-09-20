Нижневартовский район, Югра, , 22:05 — REGNUM В Югре направлено в суд дело бывшего директора МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района», который обвиняется в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Взятка Ksonline.ru

По данным следствия, в феврале–апреле 2018 года обвиняемый, занимая должность директора муниципального управления капстроительства, получил в качестве взятки 410 тысяч рублей от предпринимателя за непринятие мер по включению в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения сроков выполнения работ.

Экс-чиновник обвиняется по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Обвиняемый вину признал и раскаялся.

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