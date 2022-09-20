Москва, , 22:04 — REGNUM 19-летний атакующий полузащитник «Динамо» Арсен Захарян покинул расположение национальной сборной России из-за травмы. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба московского клуба.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Действительно, Арсен Захарян возвращается из сборной России в расположение «Динамо». В результате игрового столкновения с игроком «Зенита» Захарян получил удар в латеральную часть левого колена. У него на данный момент диагностирована контузия мыщелка латеральной части кости. Это не позволяет принимать участие в тренировочном процессе. В клубе медицинский штаб проведет ему восстановительные мероприятия», — сообщает пресс-служба «Динамо».

В текущем сезоне Арсен Захарян сыграл в девяти турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил две желтые и одну красную карточки.