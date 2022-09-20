Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Руководство Сербии в течении десяти дней планирует принять решения, важные для будущего Сербии. Об этом 20 сентября журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич в Нью — Йорке, где он присутствует на заседании ГА ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Мы в течение семи-десяти дней примем важные решения, с которыми мы ознакомим граждан. Я верю, что на следующей неделе я выступлю с некоторыми мерами и решениями, важными для будущего Сербии», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что 21 сентября он встретится с министром иностранных дел Китая и это будет чрезвычайно важная встреча.

Напомним, что по информации телеканала РТС, источники близки к руководству ЕС в Нью-Йорке рассказали о том, что официальные лица стран Евросоюза потребовали от Вучича присоединиться к антироссийским санкциям.