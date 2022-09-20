Тирана, 20 сентября, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Суд Тираны 20 сентября приговорил к пожизненному заключению Перпарима Адеми, застрелившего из автомата свою сожительницу Кристину Барди и ее сестру Жанету Метани.

Эдвард Мунк. Ревность. 1895

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, убийство произошло 31 декабря 2020 года. Мужчине на тот момент было 59 лет. Причиной убийства стало желание Барди покинуть сожителя.

За день до убийства мужчина взял Жанету в заложники, когда та собиралась на работу, и потребовал от нее уйти от любовника, а затем изнасиловал женщину.