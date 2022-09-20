Фоджа, Италия, 20 сентября, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Сотрудники Финансовой гвардии Италии обнаружили и конфисковали в Фодже 26-килограммовую партию наркотиков, сообщили в спецслужбе 20 сентября.

Аль Капоне

Наркотики прятали в ложном дне автомобиля. «Рыночная стоимость» партии оценивается в 5 млн евро. Сотрудники Финансовой гвардии задержали двух граждан Албании по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Сообщается, что наркотики были упакованы в пачки, «украшенные» портретами Аль Капоне.