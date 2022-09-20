Москва, 20 сентября, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему 28-летний опорный полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин не вызван в национальную команду на сентябрьский сбор.

Алексей Колчин ИА REGNUM Роман Зобнин

«После обнародования списка Рома позвонил. Попросил паузу. Потому что есть некоторые вопросы по здоровью», — цитирует Карпина издание «РБ Спорт».

Напомним, что 24 сентября сборная России в рамках товарищеской встречи сыграет со сборной Кыргызстана. Матч пройдет в Бишкеке на «Стадионе имени Долена Омурзакова».

В текущем сезоне Роман Зобнин принял участие в 13-ти матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.