Москва, 20 сентября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Весь мир замер в ожидании обращения президента России Владимира Путина. Какие вопросы затронет российский лидер, предположил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 20 сентября научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Во-первых, Путин поддержит народ Херсона, Запорожья, Донецка и Луганска в его выборе. Во-вторых, даст гарантии поддержания их выбора. В-третьих, определит их статус в качестве будущих субъектов РФ или частей Союзного государства. Что касается вопроса мобилизации, то президент России может пригласить резервистов, ранее имевших контракт с Минобороны РФ», — считает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что власти ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья 20 сентября объявили о проведении референдумов по вопросу воссоединения с Российской Федерацией. Госдума и Совет Федерации РФ со своей стороны объявили о готовности поддержать их начинание. Президент России Владимир Путин, как ожидается, 20 сентября выступит с обращением к гражданам.

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