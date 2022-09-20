Белград, 20 сентября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Мир приближается «к большому военному конфликту», заявил 20 сентября сербский президент Александр Вучич в интервью RTS.

Страница Александра Вучича в facebook: @buducnostsrbije Александр Вучич на церемонии в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков

Александр Вучич «Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту».

Сербский лидер предположил, что через месяц-другой может произойти «большой мировой конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны».