Вучич заявил о приближении мирового военного конфликта
Белград, 20 сентября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Мир приближается «к большому военному конфликту», заявил 20 сентября сербский президент Александр Вучич в интервью RTS.
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Александр Вучич на церемонии в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков
«Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту».
Сербский лидер предположил, что через месяц-другой может произойти «большой мировой конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны».