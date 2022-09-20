Рим, 20 сентября, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги должен поименно назвать тех политиков, которых он обвинил в получении иностранного финансирования, заявил 20 сентября лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Arlington National Cemetery Маттео Сальвини

В противном случае речь будет идти о «недопустимой болтовне» по совершенно неподходящему поводу, отметил Сальвини.

Предполагается, что Драги, накануне выборов по мере сил помогающий выиграть либералам, говоря о «получающих деньги из-за рубежа», имел в виду прежде всего самого Сальвини.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.