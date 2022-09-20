Москва, , 21:43 — REGNUM 24-летний форвард московского ЦСКА Федор Чалов рассказал о подготовке сборной России по футболу к товарищескому матчу со сборной Кыргызстана.

Фёдор Чалов Дмитрий Голубович

«Разбирали сборную. Мы смотрели игры против Таджикистана и Японии. Будет интересно. Хочу сыграть. Уверен, там будет полный стадион. Хочу забить», — цитирует Чалов издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что товарищеским матч между сборными России и Кыргызстана 24 сентября в Бишкеке на «Стадионе имени Долена Омурзакова». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Федор Чалов принял участие в десяти матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Суммарно на поле футболист провел 747 минут.