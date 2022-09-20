20 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 23:07 — REGNUM Заявление пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимира Зайнетдинова о том, что миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарём Станиславом Засем приехала в Армению с двухдневным официальным визитом, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

У делегации запланированы встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, исполняющим обязанности министра иностранных дел Арменом Григоряном и министром обороны Аршаком Карапетяном». Проще говоря, руководство ОДКБ прибыло в Армению, чтобы напрямую обсудить с руководством республики последние события.

Среди них: вооружённые столкновения с армией Азербайджана, народные волнения в Ереване, а также посещение Армении спикером нижней палаты Конгресса США Ненси Пелоси, которая стала известную всему миру после того, как она посетила Тайвань и чуть было не спровоцировала третью мировую войну.

«Несмотря ни на что. Даже на оскорбительные действия властей Армении. ОДКБ заставит Армению и Азербайджан хранить мир», — пишет Николай К.

Многие пользователи считают, что премьер-министра Армении ведёт страну и весь регион прямиком в пучину хаоса, провоцируя противостояние с соседним Азербайджаном, а также устраивая оскорбительные по отношению к России приёмы американским политиков-провокаторов.

«Пашинян — предатель, он принял ведьму из США, которая разгоняет ситуацию, как делала это на Тайване. Единственный выход — это отставка нынешних крыс во главе с Пашиняном любыми способами. Иначе эта шайка устроит новый очаг напряжённости на границе с Россией. Нам эта дополнительная головная боль не нужна. Пока к власти не придут силы, лояльные к РФ, мира там не будет», — считает Игорь П.

Никол Пашинян Primeminister.am

Некоторые комментаторы отмечают, что миссия ОДКБ прибыла в Армению после того, как несколько дней назад в Ереване собрались митингующие за выход республики из состава этой организации.

«Армяне же хотят выйти из ОДКБ! На митинге об этом орали, когда к ним бабка из США прилетела. Так давайте их отпустим из ОДКБ», — предлагает Serega T.

«Большинство жителей Армении выступает за сотрудничество с Российской Федерацией. Россия — это мир. Войну же с Азербайджаном затеяли американские кураторы, чтобы пожечь российскую границу», — поделился своим мнением Елена В.

Часть людей полагает, что миссия ОДКБ должна усмирить своего строптивого члена, который то и дело норовит устроить какую-нибудь провокацию и втянуть в новый кровавый конфликт Россию.

«ОДКБ усмиряет второй фронт, обещанный натовцами? Азербайджанцы — друзья и партнёры Турции, Британии, армяне же — партнёры США. И все вместе они хотят устроить проблемы для России. ОДКБ этого сделать не даст», — уверена Светлана М.

Учения ОДКБ Mil.ru

Нашлись и те, кто уверены, что у Армении и Азербайджана впереди мирное сосуществование, которого они достигнут, когда решат все свои противоречия за столом переговоров.

«Думают, что сумеют договориться? Азербайджан и Армения», — спрашивает Даниф И.

«Я искренне надеюсь, что получится решить этот конфликт дипломатическим путём без лишнего кровопролития. Хватит нам кровавых столкновений. Пора учиться разговаривать», — указывает Илона Р.

Напомним, 20 сентября пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов заявил о том, что миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарём Станиславом Засем приехала в Армению с двухдневным официальным визитом.