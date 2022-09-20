Новая Каховка, Украина, 20 сентября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Ракетный удар боевиков киевского режима пришёлся по жилому дому в Новой Каховке, сообщил вечером 20 сентября глава местной ВГА Владимир Леонтьев Телеграм-каналу Readovka.

VoidWanderer «Точка-У» ВСУ

Он рассказал, что ВСУ применили тактическую ракету «Точка-У». В результате были повреждены несколько домов, не менее четырёх мирных жителей получили ранения.

«Когда мы говорим о референдуме, тут очевидно, что нам необходима защита от подобных случаев. Это очередная серьезная катастрофа и боль для всех горожан нашего города. Тут больше сказать и нечего», — сказал Владимир Леонтьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 20 сентября было принято решение провести референдум о воссоединении с Россией.