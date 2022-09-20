Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Трансляцию с работающей газовой плитой для пользователей Twitch ведёт житель Ростова-на-Дону. В прямом эфире под девизом From Russia with love («Из России с любовью») блогер демонстрирует круглосуточно работающую газовую плиту без ущерба для кошелька.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Трансляция ведётся под музыку. Интернет-пользователь использует различные композиции. В основном он предпочитает слушать произведения рок-музыкантов.

«Добро пожаловать в российскую газотранспортную систему 24/7. Оплата за газ составляет всего 1,44 евро в месяц. Русский парень тратит [голубого топлива] сколько хочет всего за 1,44 евро в месяц», — приветствует зрителей блогер.

За трансляцией следят более 2,6 тыс. пользователей из России, а также стран ЕС.