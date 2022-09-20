Ямбол, , 21:38 — REGNUM В результате операции сил пограничной полиции Болгарии в районе города Ямбол на юго-востоке страны была задержана группа нелегальных мигрантов. Об этом 20 сентября сообщает БНР.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Задержанными оказались 19 выходцев из стран Южной Азии и Северной Африки, ранее незаконно перешедших болгарскую границу со стороны Турции. Сообщается, что иммигранты оказали болгарским правоохранителям ожесточенное сопротивление.

Сейчас нелегалы находятся в одном из следственных изоляторов Ямбола. Им грозит депортация. Ведется следствие.

Напомним, сегодня в ряде регионов Болгарии прошли массовые демонстрации против присутствия на болгарской территории незаконных иммигрантов.

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