Ямбол, Болгария, 20 сентября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. В результате операции сил пограничной полиции Болгарии в районе города Ямбол на юго-востоке страны была задержана группа нелегальных мигрантов. Об этом 20 сентября сообщает БНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Задержанными оказались 19 выходцев из стран Южной Азии и Северной Африки, ранее незаконно перешедших болгарскую границу со стороны Турции. Сообщается, что иммигранты оказали болгарским правоохранителям ожесточенное сопротивление.

Сейчас нелегалы находятся в одном из следственных изоляторов Ямбола. Им грозит депортация. Ведется следствие.

Напомним, сегодня в ряде регионов Болгарии прошли массовые демонстрации против присутствия на болгарской территории незаконных иммигрантов.