София, , 21:34 — REGNUM По меньшей мере пять человек получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в одном из центральных районов столицы Болгарии. Об этом 20 сентября сообщает БНР.

Перевернувшийся автобус Цитата из к/ф «Некуда бежать». Реж. Роберт Хармон. 1993. США

По предварительным данным, инцидент произошел около 17:20 по местному времени, когда переполненный городской автобус на большой скорости врезался в дерево. Среди пострадавших есть дети.

На место ДТП выехало несколько бригад «Скорой помощи» и подразделения дорожной полиции. Причины аварии не разглашаются. Ведется следствие.

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