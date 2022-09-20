София, 20 сентября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в одном из центральных районов столицы Болгарии. Об этом 20 сентября сообщает БНР.

Цитата из к/ф «Некуда бежать». Реж. Роберт Хармон. 1993. США Перевернувшийся автобус

По предварительным данным, инцидент произошел около 17:20 по местному времени, когда переполненный городской автобус на большой скорости врезался в дерево. Среди пострадавших есть дети.

На место ДТП выехало несколько бригад «Скорой помощи» и подразделения дорожной полиции. Причины аварии не разглашаются. Ведется следствие.