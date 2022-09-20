Вашингтон, 20 сентября, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Белый дом сообщил 20 сентября, что располагает данными о рейсе с мигрантами, направляющимися в район недалеко от дома отдыха президента США Джо Байдена в штате Делавэр. Правительство пообещало сотрудничать с местными властями, чтобы помочь прибывшим нелегалам, сообщает Reuters.

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

Губернатор Флориды — республиканец Рон ДеСантис на прошлой неделе отправил два самолета с 50 мигрантами, в основном из Венесуэлы, на богатый остров для отдыха Мартас-Винъярд, штат Массачусетс.

Республиканцы и раньше отправляли нелегалов в богатые города, находящиеся под властью демократов, однако в этот раз представители Демократической партии сильно рассердились и начали обвинять Республиканскую партию в политизации миграционного кризиса.

Шериф округа Бексар Хавьер Салазар, представитель Демократической партии, начал даже уголовное расследование в отношении нелегалов, которых республиканцы якобы «выманили» из центра для мигрантов под «ложным предлогом» и переправили во Флориду, откуда их в конечном итоге перевезли на Мартас-Винъярд.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Техаса Тед Круз представил законопроект об «остановке всплеска небезопасных лагерей на Рио-Гранде», который предусматривает перенос центров для нелегальных иммигрантов туда, где «демократическая элита устраивает свои коктейльные вечеринки». Круз обвинил президента Байдена и его администрацию в том, что они «добровольно сдали южную границу опасным преступным картелям», не подумав о приграничных общинах Южного Техаса, таких как МакАллен и Дель Рио, которые испытывают на себе основную тяжесть миграционного кризиса.