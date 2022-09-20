Бухарест, , 21:31 — REGNUM Культовый румынский актер театра и кино Александру Аршинель был в экстренном порядке доставлен в реанимационное отделение Университетской больницы скорой помощи Бухареста. Об этом 20 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Реанимация Softpedia.com

По предварительным данным, у 83-летнего Аршинеля диагностировано тяжелое заболевание почек. Кроме того, специалисты подозревают, что актер не так давно актер перенес микроинсульт.

Сейчас состояние его здоровья оценивается как тяжелое. Врачи не делают прогнозов относительно выздоровления своего пациента.

Напомним, Аршинель сыграл в сотнях спектаклей и снялся в более чем 70 художественных фильмах. Советскому зрителю он известен по картинам «Серенада для 12-го этажа» (1979) и «Анна и вор» (1981).

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