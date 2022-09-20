Набережные Челны, Татарстан, 20 сентября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. В городе Набережные Челны школьница за две недели перевела мошеннице более 76 тыс. рублей. Опытная аферистка убедила девушку в имеющейся порче, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

С заявлением в полицию обратилась мать школьницы. С ее слов, семья лишилась крупной денежной суммы, которую дочь отдала мошеннице за так называемое снятие порчи.

Девушка общалась через мессенджер с некой ясновидящей. Она убедила ученицу в том, что чувствует ее плохую энергетику, а причина тому — наведенная кем-то порча. Перепуганная школьница перевела за две недели более 76 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее ИА REGNUM передавало, в июне 2021 года уроженка Ростовской области под предлогом снятия порчи похитила у пожилой жительницы Казани 200 тыс. рублей.

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