20 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 22:07 — REGNUM За август количество мигрантов, задержанных на южной границе США, превысило 200 тысяч. На границе увеличилось число нелегалов из Венесуэлы, Никарагуа и Кубы, что официальные лица назвали «новой волной миграции» на полушарии.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

На американо-мексиканской границе было задержано 203 598 нелегалов, что немного больше июльских показателей — 199 976, но меньше, чем показатели за август прошлого года — 209 840.

При этом из 203 598 задержанных 157 921 попытались пересечь границу впервые. К остальным относятся те, кого уже неоднократно задерживали и высылали представители властей.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Раньше люди легально иммигрировали в эту страну. Только потому, что страна, в которой они живут, не такая процветающая, как США, они НЕ ИМЕЮТ ПРАВА просто ожидать, что их впустят к нам без надлежащей процедуры — подачи заявления на получение гражданства», — пишет azgrandma476.

«Было бы неплохо, если бы они навели порядок в своих странах, как это сделали мы. Они не проявляют никакого уважения к стране, которую хотят назвать своим домом. Она не была «бесплатной» для нас, наши предки дорого заплатили за то, чтобы приехать сюда, остаться здесь, бороться за нее и развивать ее. Другие же считают ее раем, который был здесь всегда. Нет! Мы сделали его таким. И тем, кто не уважает это, мы не рады», — подчеркивает sassyandsowhat.

«На планете проживает около 8 миллиардов человек. Миллиарды отчаянно бедны. Вероятно, 2 миллиарда хотели бы приехать сюда. Можете ли вы представить, как увеличение численности населения в 7 раз разрушит нашу страну? Загрязнение, преступность, разрушение окружающей среды и перенаселенность? Мы никак не сможем принять десятки миллионов бедных неграмотных людей и содержать их. Мы должны остановить это сейчас!» — восклицает knights-who-say-ni.

«Эти люди не заслуживают пути к гражданству. Они уже продемонстрировали неуважение к нашим законам и часто не утруждают себя изучением языка или попытками влиться в общество, как это делали иммигранты на протяжении многих лет. Если вы не хотите учить язык или адаптироваться к культуре страны, вы не заслуживаете признания в качестве гражданина», — отмечает calicat10.

Нелегальные иммигранты перелезают через забор на американо-мексиканской границе U.S. Navy

«Более серьезная проблема заключается в том, что наше правительство, в большинстве своем демократы, не уважает законы Соединенных Штатов. Кроме того, они не уважают законопослушных американцев в этой стране», — объясняет cat9848.

«С США покончено. Это просто вопрос времени. Долг составляет 31 триллион, и в ближайшие 10 лет все федеральные налоговые поступления не смогут даже выплатить проценты по долгу, и это при условии, что в ближайшие 10 лет не произойдет никаких других проблем. Тем временем страна ассимилируется населением стран третьего мира, которые нелегально въезжают в США и получают государственные пособия, даже не будучи гражданами США. Может быть, в этом и заключался весь план, чтобы постепенно развалить страну путем культурного истощения», — рассуждает GetRidofDonkeysandElephants.

«Наверное, я не понимаю, как эта администрация может законно отвернуться от кризиса на южной границе. Мы показали этой администрации факты — и все же ничего не сделано. Последствия этого бездействия будут вредить США долгие годы», — предупреждает cardg010.

«Все просто, они потеряли свою базу избирателей у себя дома, поэтому они импортируют новую», — отвечает bulltavern.

Ранее начальник пограничного патруля США Рауль Ортиз под присягой заявил, что миграционная политика президента Джо Байдена не предусматривает никаких действительных наказаний для нелегальных мигрантов, и это спровоцировало беспрецедентный наплыв нелегалов на границе, которые каждый день пробираются внутрь страны.

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