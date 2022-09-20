Тегеран, , 21:25 — REGNUM Визит в Армению спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси стал одной из главных тем для обсуждения в консервативной иранской газете «Фархихтеган», пишет сирийский журналист-международник Аббас Джума в своём Telegram-канале.

Аббас Джума © ИА REGNUM

Заголовок материала, вынесенный на обложку соответствующего номера издания, гласит: «Звук шагов НАТО на Кавказе. Что в себе таит визит Пелоси в Ереван?».

Джума обращает внимание, что главный вывод, который можно сделать из статьи, заключается в том, что своим визитом на Тайвань, в значительной степени ослабившим давление китайских угроз, Пелоси показала, что стала «одной из главных опор американской внешней политики».

Автор материала в иранском издании перечисляет цели и возможные последствия её визита в Армению:

— Укрепление положения «западников» в Армении, пользующихся мощной поддержкой армянских лоббистов в США;

— Стремление воодушевить союзников Вашингтона на фоне вывода американский войск из Афганистана, показать им, что Соединённые Штаты своих не бросают;

— Подобраться поближе к России и Ирану;

— Вытеснение России из региона;

— Открытие второго фронта против России, чтобы та была вынуждена оттянуть часть ресурса, задействованного в СВО на территории б. УССР;

— Вытеснение Ирана из региона.