Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Президент США Джо Байден 20 сентября обратился к Конгрессу с просьбой принять законопроект о голосовании (DISCLOSE), который среди прочего обяжет раскрывать информацию о донорах, пожертвовавших более $10 тысяч в течение избирательного цикла, сообщает Reuters.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Издание отмечает, что данный проект обречен на провал из-за отсутствия поддержки республиканцев.

«Существует слишком много денег, которые в тени влияют на наши выборы», — сказал Байден, выступая в Белом доме.

Президент добавил, что некие пропагандистские группы могут запускать рекламу против Демократической партии или спонсировать нападки на кандидата «вплоть до дня выборов», при этом не раскрывая, кто за это заплатил.

«Я считаю, что солнечный свет — лучшее дезинфицирующее средство», — добавил он, призвав республиканцев присоединиться к демократам и поддержать законопроект.

Отметим, что Байден решил представить законопроект чуть более чем за месяц до промежуточных выборов в Конгресс, в то самое время, когда победа Демократической партии остается под очень большим вопросом.

Мера под названием DISCLOSE была первоначально включена в законопроект демократов, направленный на противодействие республиканским законам о голосовании. В Сенате проект не прошел из-за жесткой оппозиции республиканцев, которые обвиняют демократов в попытках упростить мошенничество во время выборов.