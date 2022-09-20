Рим, , 21:21 — REGNUM Отношение к президенту России Владимиру Путину после 24 февраля 2022 года «изменилось у всех», заявил 20 сентября лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Governo.it

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Политик, которого его конкуренты неоднократно обвиняли в излишних симпатиях к Москве и в получении финансовой поддержке из России, напомнил, что экономические контракты с Москвой подписывали все без исключения правительства Италии, включая либеральные.

Также Сальвини отметил, что его партия ранее неизменно голосовала за санкции против России, но теперь пришло время оценить (негативный) эффект от этих санкций на экономику Италии, а также дать ответ (отрицательный) на вопрос, «поставили ли эти санкции Россию на колени».

С февраля 2022 года Италия отправила в Киев несколько партий с оружием, причем власти неоднократно пытались делать это тайно. Сведений о том, что именно поставляется, нет даже у депутатов национального парламента. Большинство граждан страны, по данным социологов, против таких поставок.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.