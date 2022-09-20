Сургутский район, Югра, , 21:20 — REGNUM В Югре вынесен приговор бывшей главе городского поселения Белый Яр в Сургутском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Установлено, что с октября 2019 года по июнь 2020 года глава района незаконно распределила 22 квартиры специализированного жилого фонда муниципальным служащим, нарушая права нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кроме того, она на протяжении четырёх лет в 2016–2020 годах, нарушая права жильцов, не принимала меры к признанию одного из домов аварийным, несмотря на то, что изношенность основных конструкций здания составила более 70% и проживание в нём представляла угрозу для жизни и здоровья граждан.

Бывшая чиновница признана судом виновной по ч.1 ст. 293 («Халатность») и ч.2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Обвиняемая вину не признала. Приговором суда женщине назначено наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также ей запрещено занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе сроком на два года и шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

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