Подгорица, , 23:34 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович отверг кандидатуру Миодрага Лекича на должность будущего премьер-министра страны и выступил за досрочное прекращение мандата действующего парламента. Об этом Джуканович заявил 20 сентября в Подгорице.

Мило Джуканович Dps.me

«Я не смог принять предложение доверить формирование нового кабинета министров господину Миодрагу Лекичу, которое мне вчера от имени партий, получивших большинство депутатских мандатов после выборов 2020 года, направил господин Андрия Мандич, так как я не считаю, что для этого есть нужные условия», — процитировало агентство «Танюг» слова Джукановича.

Джуканович полагает, что новое правительство Черногории можно сформировать только по итогам повторных выборов. Поэтому он направил спикеру парламента Даниеле Джурович предложение по досрочному прекращению мандата 27-го созыва парламента Черногории.

Напомним, что ранее один из лидеров «Демократического фронта» Андрия Мандич заявил, что представители коалиции, сформировавшей парламентское большинство по итогам выборов 2020 года, предложили Миодрага Лекича на пост нового премьер-министра. Предыдущее правительство Черногории во главе с лидером движения УРА Дританом Абазовичем было отправлено в отставку 20 августа.