София, , 21:14 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о намерении рассмотреть выделение масштабной гуманитарной помощи жителям б. УССР. Об этом 20 сентября сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Гуманитарная помощь futureatlas.com

По предварительным данным, речь идет об отправке в Киев крупной партии лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Кроме того, будет рассмотрена возможность доставки туда продуктов питания, стройматериалов и теплой одежды.

При этом в правительстве Болгарии отметили, что официальная София не намерена предоставлять киевскому режиму летальное оружие.

Напомним, ранее Болгария приняла на своей территории более 100 тысяч беженцев с территории б. УССР. Этой категории граждан было гарантировано питание, проживание, трудоустройство и медпомощь.

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