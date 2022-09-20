Рим, 20 сентября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Заявления итальянских либералов о том, что правые партии якобы выступают против ЕС, не соответствуют действительности, заявила 20 сентября лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Quirinale.it Джорджа Мелони

«Мы вовсе не против Евросоюза. Просто мы за более эффективный Евросоюз», — отметила она.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.