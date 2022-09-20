Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Министерство юстиции США предъявило обвинения 47 людям в хищении более $250 миллионов из федеральной программы помощи, предназначенной для питания детей во время пандемии COVID-19, сообщает 20 сентября Reuters.

Верховный суд США Иван Шилов © ИА REGNUM

В центре скандала находится некоммерческая организация из штата Миннесота Feeding Our Future и ее основательница 41-летняя Эйми Бок. Отмечается, что на данный момент это крупнейшее расскрытое мошенничество, связанное с программами помощи, спонсируемыми государством во время пандемии.

«Это наглая схема ошеломляющих масштабов. Эти обвиняемые использовали программу, разработанную для обеспечения питательными продуктами нуждающихся детей во время пандемии COVID-19», — говорится в заявлении прокурора округа Миннесота Эндрю Люгера.

В данный момент проводится расследование.