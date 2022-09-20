Брюссель, , 21:17 — REGNUM Власти Валлонского региона Бельгии начали отключение ночного освещения автотрасс для снижения энергопотребления во время энергетического кризиса в Европе. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба правительства Валлонии.

Флаг Бельгии

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Освещение автодорог будет отключаться после 22:00 (23:00 мск). Ночное освещение будет сохранено на съездах и опасных участках автотрасс.

«В контексте экономического кризиса эта мера преследует снижение потребления электроэнергии в Валлонском регионе с одной стороны, с другой — снизит затраты госсектора на электроэнергию», — указано в заявлении правительства.

По утверждению властей, это позволит сэкономить до 400 тысяч евро в год.

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