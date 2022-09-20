Минобороны Болгарии модернизирует танки Т-72
София, 20 сентября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Масштабная модернизация нескольких танков Т-72, проведенная в рамках специальной программы министерства обороны Болгарии, завершилась успешно, и в ближайшее время обновленные экземпляры техники займут свои места на боевом посту.
Об этом со ссылкой на заявление действующего главы болгарского военного ведомства Димитра Стоянова сообщает софийская газета «Факты». «Мы намерены кардинально обновить все 44 машины», — сказал он. Общая стоимость программы не разглашается.
По словам Стоянова, модернизированные машины показали «отличные результаты на полигонах», что позволяет говорить о целесообразности проведения соответствующего ремонта всего боевого состава этих танков.
Ремонтные работы осуществлялись на крупнейшем оборонном предприятии Болгарии – «Терем Хан Крум» в Тырговиште. Была усовершенствована система управления боем (СУБ), повышена эффективность хода и маневренности танка, а также «улучшена защита его корпуса».
Добавим, что ранее США и Германия отложили рассмотрение вопроса о поставках в Болгарию танков своего производства.