София, 20 сентября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Масштабная модернизация нескольких танков Т-72, проведенная в рамках специальной программы министерства обороны Болгарии, завершилась успешно, и в ближайшее время обновленные экземпляры техники займут свои места на боевом посту.

I. Sobieszczuk Т-72

Об этом со ссылкой на заявление действующего главы болгарского военного ведомства Димитра Стоянова сообщает софийская газета «Факты». «Мы намерены кардинально обновить все 44 машины», — сказал он. Общая стоимость программы не разглашается.

По словам Стоянова, модернизированные машины показали «отличные результаты на полигонах», что позволяет говорить о целесообразности проведения соответствующего ремонта всего боевого состава этих танков.

Ремонтные работы осуществлялись на крупнейшем оборонном предприятии Болгарии – «Терем Хан Крум» в Тырговиште. Была усовершенствована система управления боем (СУБ), повышена эффективность хода и маневренности танка, а также «улучшена защита его корпуса».

Добавим, что ранее США и Германия отложили рассмотрение вопроса о поставках в Болгарию танков своего производства.