Братислава, , 21:03 — REGNUM Антиправительственный митинг начался 20 сентября у зданию президентского дворца в Братиславе, передаёт RT.

Протест Pixabay.com

Демонстранты потребовали от властей снизить цены и провести референдум о досрочных выборах словацкого правительства.

На митинге замечены люди с плакатами «За Словакию! За Россию!» и «Брат за брата!».

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