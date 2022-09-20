Москва, 20 сентября, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Торги британским фунтом на валютном рынке Московской биржи будут приостановлены с 3 октября 2022 года, сообщается на официальном сайте торговой площадки.

moex.com Московская биржа

Как уточняется, ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «британский фунт — российский рубль» и «британский фунт — доллар США» в биржевом и внебиржевом режимах.

«Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчётов в британском фунте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исполнение обязательств по ранее заключённым сделкам, а также по сделкам, которые будут заключаться до 30 сентября включительно, будет проходить в обычном режиме.

В настоящее время Московская биржа ведёт работу с банками-корреспондентами с целью возможного возобновления торгов, о котором будет объявлено дополнительно, говорится также в сообщении.