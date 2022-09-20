Анкона, Италия, , 20:56 — REGNUM Об опасности выхода итальянской реки Мисы из берегов (с катастрофическими последствиями) эксперты предупреждали еще в 2016 году, но необходимые проекты так и не были реализованы, передает Rai 20 сентября.

Италия

Как сообщалось ранее, в результате наводнения, обрушившегося на регион Марке (Анкона) 15−16 сентября, погибли не мнее 10 человек, в том числе двое детей, и более 50 человек получили ранения.

Первый проект расширения русла реки был подготовлен еще в 1982 году, на проведение работ потратили почти 50 млн евро, но работы так и не были закончены.