Херсон, Бывш. УССР, 20 сентября 2022, 20:53 — REGNUM На референдуме в Херсонской области жители ответят на вопрос о вхождении в состав России, сообщила 20 сентября военно-гражданская администрация региона в своём телеграм-канале.
Цитируя главу ЦИК Херсонской области Марину Захарову, администрация отмечает, что в бюллетене на референдуме в Херсонской области будет прописан вопрос, согласен ли житель региона на вхождение области в состав Российской Федерации «на правах субъекта РФ».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум в Херсонской области о воссоединении с Россией состоится 23 — 27 сентября. Аналогичный референдум пройдёт в Запорожской области и в Донбассе.
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