Херсон, 20 сентября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. На референдуме в Херсонской области жители ответят на вопрос о вхождении в состав России, сообщила 20 сентября военно-гражданская администрация региона в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Специальная военная операция России. Херсонская область.19.09.2022

Цитируя главу ЦИК Херсонской области Марину Захарову, администрация отмечает, что в бюллетене на референдуме в Херсонской области будет прописан вопрос, согласен ли житель региона на вхождение области в состав Российской Федерации «на правах субъекта РФ».

Марина Захарова «Сегодня мы приняли решение об образовании участков для голосования на референдуме, утвердили перечень и количественный состав восьми территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, а также определили форму и текст бюллетеня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум в Херсонской области о воссоединении с Россией состоится 23 — 27 сентября. Аналогичный референдум пройдёт в Запорожской области и в Донбассе.