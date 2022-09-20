Санкт-Петербург, , 20:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге открылись Дни культуры Ростовской области. Донскую делегацию в городе на Неве возглавляет губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 20 сентября.

Ансамбль имени Квасова Don-kazak

Церемония открытия состоялась в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. В течение трёх дней своим творчеством на нескольких площадках северной столицы поделятся солисты Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова, актёры Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького, Ростовского государственного музыкального театра, музыканты Ростовского академического симфонического оркестра и ансамбля песни и танца «Легенда» Ростовской государственной филармонии.

Донские музеи представят ремёсла и промыслы, а также предметы культурного наследия.