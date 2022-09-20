Москва, , 20:46 — REGNUM Российская актриса Наталия Медведева не верит в возращение телешоу Comedy Woman в эфир ТНТ. Её слова приводит «Пятый канал».

Наталия Медведева Цитата из видеоинтервью

«Ой! Ой! Не говорите ерунды! Ерунду мне говорите», — заявила актриса. Помимо этого, Медведева заверила, что даже если проект вернётся на телевидение, то она вряд ли будет в нём участвовать.

Напомним, шоу Сomedy Woman выходило в телеэфир с 2008 по 2019 год. В настоящий момент проект «заморожен», а съёмка новых выпусков приостановлена.

Читайте ранее в этом сюжете: Александр Масляков примет участие в новых играх КВН